Un projet de loi européen booste l’exploitation minière de métaux critiques

Depuis la guerre en Ukraine, elle a aussi pris conscience de son extrême dépendance à l’importation du gaz et du pétrole russe et d’une manière générale aux ressources naturelles. Selon la Commission européenne, 98% de nos importations de terres rares proviennent de la Chine. L’Europe a donc décidé de changer son fusil d’épaule et d’exploiter ses propres ressources naturelles. Elle veut mettre en place ‘Un club des métaux de la terre de l’ouest’ avec les Etats-Unis et le Canada.

D’ici quelques jours, elle sortira une loi sur les matières premières critiques. Elle vise à ce que 10% de la consommation de matières premières stratégiques de l’Union, soient extraites dans l’UE. En outre, 15% de la consommation annuelle de l’Union pour chaque matière première stratégique devrait provenir du recyclage, précise le document.

A terme, l’Union européenne voudrait que 40% de matières premières jugées critiques soient extraites et raffinées à l’intérieur de nos frontières. C’est une véritable thérapie de choc que s’impose l’Europe pour réduire considérablement sa dépendance aux pays tiers. Eric Pirard est ingénieur en géoressources mines à l’U-Liège. Il place beaucoup d’espoir dans cette loi : " Elle doit changer le regard que nous portons sur nos matières premières. Nous nous sommes habitués à les faire venir d’ailleurs. Et nous avons sous-traité une bonne part de l’industrie lourde. Aujourd’hui, nous nous rendons compte que pour faire face à la transition énergétique, nous avons besoin de ressources énergétiques qui sont contrôlées par d’autres. Pour des raisons stratégiques, nous devons réinvestir dans certaines filières de traitement et d’extraction de minerais tels que le lithium, le cobalt, nickel de manière à minimiser notre dépendance à la Chine ou d’autres pays. "