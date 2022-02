Un projet de 10 millions d’euros pour rénover le musée de la métallurgie à Liège

Un espace ludique entre technologies de demain et patrimoine industriel

"On l’ignore parfois, il y a des pièces qui sont de réputation internationale comme par exemple, un haut-fourneau du 17e siècle, comme le plus vieux laminoir à fer conservé dans le monde, comme une prestigieuse machine à vapeur de plus de 40 tonnes qui est dans le top 10 des machines conservées en Europe. On veut surtout un dispositif scénographique qui permette vraiment de mieux faire comprendre la valeur exceptionnelle des éléments du patrimoine qui sont préservés. Et on souhaite créer un espace spécialement dédié aux plus jeunes, aux enfants, aux jeunes adolescents pour transmettre les connaissances scientifiques et technologiques de manière ludique en faisant le lien entre sciences et technologies d’aujourd’hui et de demain et patrimoine scientifique et technologique d’hier… Les deux ont beaucoup de choses à se raconter."