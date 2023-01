Un projet d’éolienne citoyenne à Oupeye

Cinq éoliennes de 150 mètres de haut à la frontière entre les communes d’Oupeye et de Juprelle, c’est ce que souhaite implanter Engie. Il y en aurait deux sur Juprelle et trois sur Oupeye, toute à au moins 600 mètres des habitations. La procédure de permis unique vient d’être lancée. Les cinq éoliennes pourraient produire l’équivalent de la consommation de 15.000 ménages.

Parmi les trois éoliennes oupeyennes, une sera payée par la commune, avec une finalité citoyenne puisque les habitants pourront à leur tour en devenir copropriétaires.

Cette éolienne citoyenne est un investissement coûteux -on peut l’estimer à 5 millions d’euros- mais en principe rentable, tout en ayant des avantages pour les habitants qui y investiront : " Nous allons mettre sur pied une coopérative citoyenne dont la commune d’Oupeye sera actionnaire à 49 pc. Une partie des parts sera mise à disposition de citoyens, de petites entreprises et d’agriculteurs. Ils auront droit à un tarif préférentiel sur l’électricité et cela permettre à la commune d’Oupeye d’avoir un prix de l’électricité en deçà des prix du marché, un prix beaucoup plus stable, avec lequel nous paierons par exemple l’éclairage public, etc. ", détaille le bourgmestre Serge Fillot.

La procédure de permis est en cours mais il y a une incertitude : ces éoliennes ne sont pas compatibles avec le projet de télescope Einstein que l’Université de Liège veut implanter dans l’Euregio. Pas compatibles, pour l’instant en tout cas : " Les éoliennes émettent des vibrations dans le sol et donc c’est ce qui inquiète le consortium en charge du télescope Einstein. Il faut savoir que ce consortium a défini une zone géographique très large dans laquelle il ne souhaite pas voir de nouvelles éoliennes s’implanter, mais on a de bons espoirs que cette implantation du télescope va être de plus en plus affinée. Vu qu’ici le projet d’Oupeye est vraiment à la limite de la zone exclue, on va très vite en sortir. C’est vraiment l’espoir qu’on a ", estime Nicolas De Deken, chef de projet.

Il faudra compter environ 2 ans pour que ces éoliennes soient opérationnelles.