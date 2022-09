Un projet d’art visuel autour de David Bowie verra bientôt le jour

La semaine prochaine, on découvrira Bowie On The Blockchain, un projet artistique digital approuvé par les héritiers de l’artiste.

Il s’agit en fait d’une collaboration entre ces derniers, la plateforme NFT OpenSea et la société We Love The Arts.

Le projet démarrera le 13 septembre sur OpenSea et est décrit comme "une vente inédite de plusieurs artistes en NFT" qui rassemblera le travail de neuf personnes.

Parmi celles-ci, Nadya Tolokonnikova, de Pussy Riot, qui a créé "son propre hommage à David Bowie et son influence au travers de son identité personnelle et artistique", selon un communiqué.

Elle explique : "David Bowie, c’est ma vision idéale de l’artiste charismatique, passionné, imaginatif qui place toujours l’art, la curiosité, la subversion avant le profit. C’est un magicien et une muse. […] David Bowie, c’est mon père".

L’intégralité des bénéfices de ces ventes NFT sera reversée à l’organisation humanitaire CARE, défendue par la veuve de Bowie, Iman.

La semaine dernière, on apprenait que David Bowie allait se voir décerner sa propre plaque sur le Camden Music Walk of Fame dans le nord de Londres. Cette nouvelle pierre sera à voir devant la gare de métro de Camden Town à partir du 15 septembre, avec une cérémonie rassemblant des collaborateurs de David Bowie, des amis et des fans.