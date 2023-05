Un projet ambitieux à Héron : la rénovation d’une ferme et la mise en place d’un projet soutenant la santé globale

Cette cense abbatiale dédie une partie des dépendance et une grand partie des champs et prairies aux professionnels de l’artisanat, de la culture, de l’agriculture, de l’élevage, de la santé et du social. Au départ, il y a Anne-Claire, Benoît, Camille et Damien, deux couples réunis autour de la volonté de créer un lieu au sein duquel ils pourraient prendre soin des humains et de l’environnement.

Un lieu pour repenser leur rapport à la santé, au social, à l’agriculture et à la nature. Le tout dans une optique de résilience alimentaire, énergétique et sociale.

Soutenue par la Fondation Roi Baudouin, la fondation " Les Petits Pas " soutient le projet globale de la Ferme de Boingt. Elle détient les terres et assure le respect des valeurs et la cohérence de tous les projets du lieu.