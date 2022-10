Un professeur de la KU Leuven démis de ses fonctions pour comportement transgressif

Le professeur de physiologie sportive à la KU Leuven, dont le comportement transgressif a été révélé par un reportage de l'émission Pano diffusé en mars sur la VRT, a été démis de ses fonctions de direction. Cette information a été rapportée par la chaîne de télévision locale ROB-tv et confirmée par l'université.

Le professeur "ne peut plus exercer de fonctions de direction, et perd son statut d'émérite. Par conséquent, il ne peut plus diriger des activités de recherches, de tests ou de services nécessitant l'engagement de personnel", a confirmé l'attaché de presse de la KU Leuven. Il sera, toutefois, toujours autorisé à enseigner, précise l'attaché.

L'homme a été discrédité à la suite d'un reportage de l'émission Pano (VRT) dans lequel 14 témoins rapportaient des faits d'abus de pouvoir et des comportements transgressifs. Quelque 700 employés de l'université avaient déjà exprimé dans une lettre ouverte leur mécontentement par rapport à la manière dont le recteur Luc Sels a géré cette affaire.

Cette affaire est à dissocier d'une autre affaire pour laquelle La KULeuven a récemment fait l'objet de critiques, et qui concernait un professeur ayant fait l'objet d'une condamnation en justice pour viol.