Un professeur de l’Université de Yale propose le suicide de masse pour régler le vieillissement de la population japonaise

Yusuke Narita, professeur de l’Université de Yale a suscité l’indignation en suggérant le suicide de masse comme seul moyen de faire face au vieillissement de la population japonaise.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a publiquement admis que le faible taux de natalité et le vieillissement de la population menaçaient le fonctionnement de la société japonaise. En 2013 déjà, le ministre des Finances, Taro Aso, déclarait que les personnes âgées devraient "se dépêcher de mourir" pour épargner à la nation le coût de leurs soins médicaux.

Selon le NY Post, Yusuke Narita, professeur d’origine japonaise, aurait déclaré en 2022 : "J’ai l’impression que la seule solution est assez claire. En fin de compte, n’est-ce pas un suicide de masse et un 'seppuku' de masse des personnes âgées ?" Le Seppuku est l’acte de se suicider en se plantant un couteau ou un sabre dans le ventre, comme le faisaient les samouraïs déshonorés. Lorsqu’un étudiant a demandé au professeur de développer ses théories sur le seppuku de masse, il aurait répondu : "Que ce soit une bonne chose ou non, c’est une question plus difficile à répondre. Donc, si vous pensez que c’est bien, alors peut-être que vous pouvez travailler dur pour créer une société comme celle-là."

D’après le NY Times, l’idée du professeur lui venait du film d’horreur de 2019, Midsommar, dans lequel une secte suédoise envoie l’un de ses membres les plus âgés se suicider en sautant d’une falaise. Cependant, le professeur aurait déclaré au journal que c’était une métaphore abstraite et sortie de son contexte, soutenant qu’il faisait allusion au fait de pousser les personnes âgées à quitter les postes de direction dans les affaires et la politique.

Les propos du professeur ont été largement partagés sur les réseaux et font écho à un sentiment que certains jeunes japonais ressentent : "Au Japon, le professeur a gagné des adeptes parmi les jeunes mécontents qui pensent que leur progrès économique a été entravé par les personnes âgées au pouvoir", écrit le NY Post.

Au Japon, de nombreux journalistes se sont indignés de ces propos et des conséquences qu’ils pourraient avoir sur la société et les relations avec les personnes âgées qui sont traditionnellement soutenues et respectées. Alexis Dudden, historien à l’Université du Connecticut qui étudie le Japon moderne, a expliqué au Times qu’il existe des stratégies (bien moins violentes) que le professeur n’a pas mises en évidence, que Narita "ne se concentre pas sur des stratégies utiles telles qu’un meilleur accès aux garderies ou une inclusion plus large des femmes dans la population active ou une inclusion plus large des immigrés".