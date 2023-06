Un professeur de géographie renvoyé du collège d'Alzon à Bure

Un professeur de géographie vient d'être renvoyé du collège d'Alzon à Bure, dans la commune de Tellin. Un licenciement que l'enseignant en question attribue au non-respect du programme qu'il était censé enseigner. Un programme de géographie qu'il juge dépassé vis-à-vis des enjeux climatiques.

Il s'y attendait, et c'est arrivé. Suite à son audition devant le pouvoir organisateur, Max Stockmans n'a pas convaincu. Ce professeur de géographie assume. Il a clairement revendiqué avoir désobéi et ne pas avoir respecté le programme qu'il juge "trop basique voire réducteur". Il s'explique : "En géographie, on nous impose une méthodologie axée sur l'espace. Par exemple, l'inégalité en termes de répartition des ressources et de la population. Moi je préfère parler tout de suite d'un sujet qui va parler aux jeunes comme la voiture électrique. Comment va-t-on rouler demain ? C'est ça qui doit être au centre".

Des programmes limités ?

Sur le fond, comment parle-t-on du réchauffement climatique en classe ? Celui-ci est principalement abordé dans les programmes des 3e et 5e années du secondaire. Est-il suffisamment étudié ? "Suffisamment, c'est un peu difficile à répondre mais c'est certain que c'est abordé", affirme Bernadette Mérenne, professeure honoraire de l'Université de Liège et formatrice de professeurs de géographie. "Il faut savoir que, dans l'esprit même des programmes qui ont été mis en œuvre, pratiquement tous les thèmes permettent d'aborder les impacts des changements climatiques. Je prendrais pour exemple le programme de 4e : éclairer les enjeux liés à l'accès à l'eau et à la nourriture. On va devoir évoquer des facteurs naturels et humains dont le changement climatique. Il est donc là en filigrane, mais on ne vous dit pas de faire le point sur le changement climatique (ndlr : comme thème principal)".

Sur le terrain, Max Stockmans pense néanmoins "qu'on ne peut laisser les enjeux climatiques au volontarisme de certains enseignants. Ces enjeux doivent être imposés au même titre que les maths, le français ou les sciences. Ils vont impacter notre vie en tant qu'individus, que société et en tant qu'habitants de la planète Terre".

Mais, dans ce cas précis, ne risque-t-on pas de perturber un certain équilibre dans les thèmes étudiés ? "Réaliser un référentiel, c'est faire des choix", explique Bernadette Mérenne. "On met en évidence le changement climatique, mais tout ne s'explique quand même pas par ça. Vous avez des pénuries ou des problèmes d'alimentation qui sont davantage liés au marché, à la spéculation par exemple ou à la guerre en Ukraine. On essaye d'analyser tous les problèmes et de voir quelles sont les pistes de solutions possibles. C'est faire comprendre conscience que nous sommes à un moment de notre histoire où il va y avoir d'énormes changements".

Des lacunes pédagogiques

Max Stockmans, mû par ses convictions, a donc décidé de ne pas respecter le programme. Ce qui, selon lui, lui a coûté sa place. Du côté du pouvoir organisateur du collège d'Alzon, on explique que d'autres griefs lui sont reprochés. "Avant le programme, il y a son attitude professionnelle", confie laconiquement Gilbert Kaye, président du PO. "La tenue des documents obligatoires tant par le règlement de l'école que celui de la communauté française, mais aussi des lacunes pédagogiques". De source sûre, mais non confirmée par le pouvoir organisateur, il est question d'erreurs d'orthographe, d'absence de préparation ou encore d'évaluations laxistes.

Aujourd'hui licencié, Max Stockmans s'en remet aux avis des parents et des élèves, qui le soutiennent. Une pétition en ligne, ayant récolté plus de 370 signatures, avait été lancée en sa faveur.