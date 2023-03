Ce jeudi, un procès pour grooming s’ouvre devant le tribunal correctionnel de Tournai. Le grooming, c’est une pratique qui consiste à manipuler un mineur d’âge pour lui soutirer des photos intimes.

C’est ce qu’a fait pendant un plus d’un an un professeur d’un collège de Comines. Il s’était créé un faux profil sur les réseaux sociaux dans le but de piéger des adolescents. Entre 2015 et l’été 2018, ce professeur a contacté 400 adolescents et il a eu des échanges à caractère sexuel avec la moitié d’entre eux.

Un faux profil d'une vraie jeune fille

L’homme agissait en fait sous un faux profil Facebook, avec le nom et la photo d’une jeune fille qui existe vraiment. Il a commencé en contactant un de ses élèves pour lui demander photos et vidéos intimes. Il a ensuite répété le stratagème avec d’autres jeunes garçons, la plupart âgés entre 14 et 17 ans. Beaucoup sont des élèves à qui il donnait cours.

Ce sont les parents d’un élève qui ont tiré la sonnette d’alarme. Ils ont déposé plainte après avoir découvert les discussions virtuelles de leur fils. Le professeur a rapidement été démasqué grâce à l’adresse IP de son ordinateur et le numéro de téléphone qu’il avait relié à son compte Facebook.

Poursuivi pour viol

Placé sous bracelet électronique pendant un an, l'homme aujourd'hui âgé de 32 ans comparaît librement devant le tribunal. Parmi les préventions, il est poursuivi pour viol, parce qu’il a incité certaines victimes à se mettre des objets dans l’anus.

Il risque d’être condamné à une peine de prison et à devoir dédommager les nombreuses victimes.