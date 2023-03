Le parquet de Tournai a requis ce jeudi une peine de 8 ans de prison contre un professeur qui officiait dans un collège de Comines. L’homme, aujourd’hui âgé de 32 ans, est poursuivi dans une affaire de grooming, une pratique qui consiste à manipuler un mineur d’âge pour lui soutirer des photos intimes. Entre 2015 et l’été 2018, ce professeur s’était créé un faux profil Facebook sous l’identité d’une jeune fille dénommée "Charlotte". Il a contacté 400 adolescents et il a eu des échanges à caractère sexuel avec la moitié d’entre eux.

Lors de l’audience ce jeudi, le professeur comparaissait libre après 8 mois de détention préventive sous bracelet électronique. Il a expliqué au tribunal avoir commencé à échanger sous sa fausse identité avec un seul élève.

" Il était en difficulté, j’ai créé ce faux profil pour en discuter avec lui ", a-t-il dit à la barre. C’est ensuite que les choses ont dérapé lorsque l’élève en question s’est attaché à la fausse "Charlotte". "J’avais l’impression d’être important à un moment où ça n’allait pas dans ma vie privée. Si je lui ai demandé des photos à caractère sexuel, c’était pour me prouver que j’existe", indique le prévenu.

L’engrenage

Mais l’homme ne s’arrête pas là. Avec son faux profil, il répète le stratagème avec d’autres jeunes garçons, la plupart âgés entre 14 et 17 ans. Au total, 200 tomberont dans le piège. Dans certains cas, le professeur les incite à s’insérer des objets dans l’anus, ce qui lui vaut aujourd’hui d’être poursuivi pour viol.

Ce sont les parents d’un élève qui dénoncent les faits à la police en découvrant les discussions virtuelles de leur fils. Le professeur a rapidement été démasqué grâce à l’adresse IP de son ordinateur et le numéro de téléphone qu’il avait relié à son compte Facebook. " J’avais complètement perdu mon regard critique, avoue le prévenu devant le tribunal. C’est mon arrestation qui m’a ramené à la réalité. "

Beaucoup de victimes veulent tourner la page

Sur le banc des parties civiles, les avocats sont peu nombreux malgré l’impressionnante liste des victimes. Me Frank Discepoli, l’avocat d’un ado, l’explique par la honte et la gêne incommensurable que certains jeunes ont ressentie lorsque l’affaire a éclaté. Il y a chez beaucoup de ces ados la volonté de tourner la page. Les victimes représentées réclament aujourd’hui pour la plupart des montants oscillant entre 500 et 1500 euros.

Du côté de la défense, pas de contestation à ce sujet. "Mon client a repris un travail d’ouvrier pour pouvoir rembourser le préjudice des victimes", fait remarquer Me Lucas Rodriguez, l’avocat du prévenu. Lequel demande pour cette raison au tribunal de ne pas envoyer son client en prison.

Le jugement sera rendu le 27 avril prochain.