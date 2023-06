"Un prof peut changer une vie" : Patrick Bruel rend hommage au métier d’enseignant

Patrick Bruel était l’invité du 8/9 pour sa tournée Patrick Bruel Tour 2024, qui passera par Forest National en mai prochain pour deux dates exceptionnelles.

Une tournée autour de son album Encore une fois, que Patrick Bruel était venu nous présenter en novembre 2022. Avec des chansons comme Lettre à la con, À la santé des gens que j’aime, ou encore L’Instit, qui lui tient particulièrement à cœur :

"Grâce à cette chanson j’ai pu faire le tour des écoles, aller rencontrer des enfants, faire des questions-réponses, entendre cette chanson chantée par des enfants, et puis surtout m’immerger un peu dans les classes", raconte Patrick Bruel.

Fils d’institutrice, il s’est beaucoup impliqué dans les écoles pour valoriser ce métier et l’apprentissage. "J’avais envie de mettre en avant le livre, la lecture, l’importance du livre. Mais au-delà de ça, l’importance du transmetteur, de l’instituteur, de celui qui donne les clés à nos enfants pour entrer dans la société, et cette profession qui à mon sens n’est pas valorisée. Il n’y a pas suffisamment de respect pour les professeurs", explique-t-il. "Un livre peut changer une vie, un prof peut changer une vie, et moi il y a des profs qui ont changé ma vie."

Quel plaisir de transmettre, quel plaisir d’apprendre, d’enseigner. C’est tellement gratifiant, mais c’est gratifiant si en face il y a une considération […]. Il ne peut pas y avoir de vocation s’il n’y a pas de valorisation.

À l’occasion de son Patrick Bruel Tour 2024, il se rendra pour deux dates en Belgique l’an prochain, les 28 et 29 mai à Forest National. C’est déjà la 35e fois qu’il se produit dans cette salle.

"On y a quelques beaux souvenirs, et notamment un anniversaire mémorable il y a quatre ans, c’était complètement fou", se souvient Patrick Bruel.