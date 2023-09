Un procureur va inculper le fils de Biden pour détention d'arme d'ici fin septembre

Le procureur spécial enquêtant sur le fils du président américain Joe Biden, Hunter, a annoncé son intention de l'inculper pour détention illégale d'arme à feu, selon des documents judiciaires publiés mercredi.

Le procureur spécial David Weiss précise dans ce document que les règles de procédure lui donnent jusqu'au 29 septembre pour obtenir qu'un grand jury émette une inculpation dans cette affaire. L'accusation entend le faire "avant cette date", ajoute-t-il. Hunter Biden, 53 ans, est accusé de fraude fiscale et d'avoir acquis une arme à feu alors qu'il était toxicomane.

Le fils du président démocrate était parvenu en juin à un accord initial de plaider coupable avec le procureur Weiss dans le Delaware (est), Etat d'origine de la famille Biden, qui lui aurait probablement permis d'éviter la prison et un procès gênant. Mais en juillet, une juge a émis des doutes sur la validité de l'arrangement, qui a été annulé.

Il a par la suite plaidé non coupable de fraude fiscale. Le procureur spécial a indiqué en août avoir clos l'enquête pour fraude fiscale dans le Delaware mais souligné qu'elle serait rouverte dans d'autres Etats. Hunter Biden, avocat et lobbyiste, est accusé de ne pas avoir rempli ses déclarations d'impôts en 2017 et 2018 sur des revenus d'un montant total de 1,5 million de dollars.

Le prédécesseur de son père, Donald Trump, et de nombreux autres républicains, en ont fait une de leurs cibles privilégiées, y voyant le talon d'Achille de Joe Biden. Les parlementaires conservateurs lui reprochent notamment d'avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine alors que Joe Biden était vice-président de Barack Obama (2009-2017), en capitalisant sur les réseaux et le nom de son père.