Un procès lié à un trafic international de stupéfiants sous haute surveillance démarre au tribunal correctionnel de Liège

C’est un procès sous haute surveillance qui commence ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Liège. Il concerne un dossier lié à une affaire de trafic international de stupéfiants. Il s’agit de l’affaire "SKY ECC", du nom de la messagerie cryptée utilisée par des trafiquants de drogue et mise à jour par les autorités belges en mars 2022. Une découverte qui avait mené à une vaste opération antidrogue en octobre 2021, à Strée et Ferrières. Celle-ci avait permis de démanteler un important réseau de trafiquants de cocaïne. Vingt-sept interpellations avaient eu lieu.

L’affaire "Sky ECC" avait d’abord été instruite à Verviers. Mais le Palais de justice verviétois, en bien mauvais état, ne permet pas la tenue d’un procès qui réunira une centaine de personnes. Parmi celles-ci : trente-sept prévenus, entre quarante et cinquante avocats, une quarantaine de parties civiles, les services d’ordre, les interprètes et la magistrature.

C’est donc dans la salle de la Rotonde du Palais de justice de Liège que sera jugée cette affaire sensible. Une salle qui n’avait pas vocation à accueillir des procès et encore moins de ce type. Les fenêtres extérieures, très exposées, n’étant pas occultées et sécurisées. " C’est vrai que dans ce dossier, il y a eu, ailleurs, des faits d’intimidation, des enlèvements et des règlements de compte. Donc, le principe de précaution a voulu qu’ici, à Liège, on prévoit quand même une sécurisation de ce procès. C’est pour ça que les vitres qui n’étaient pas blindées ont été sécurisées par la pose de parois antibalistiques" explique Pierre Defourny, Président du Tribunal de première instance de Liège.

Une salle d’audience relais sera par ailleurs spécifiquement dédiée au public et à la presse. Ceux-ci pourront suivre les débats diffusés en direct sur un écran géant. Ce qui devrait permettre à l’avenir la tenue d’autres procès de grande ampleur. "Depuis des années, le premier Président de la cour d'appel, notamment, fait une demande régulière et répétée aux autorités politiques pour rappeler que l’on n’a pas de salle suffisamment vaste et sécurisée pour accueillir de tels procès. Donc, les travaux qui sont en cours de réalisation au niveau de la salle de la Rotonde, le sont non seulement dans l’optique de ce procès mais également de procès ultérieurs qui pourraient advenir par la suite. Parce que, des procès de ce type, il y en a à Bruxelles, à Anvers et il y en aura aussi à la charge de la cour d’appel de Liège, sur l’arrondissement de Liège" précise encore Pierre Defourny.

L’audience de ce jeudi est une audience préliminaire pour fixer le calendrier des débats.

Le procès devrait s’ouvrir à la fin du mois de mars, pour une durée de trois semaines.