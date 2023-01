Un procédé "liégeois" de traitement des cicatrices post-césariennes en vedette américaine à Las Vegas

La société AlvaLux, dont le siège social est liégeois, a été fondée voici une demi-douzaine d’années, par un homme d’affaires américain, spécialiste des brevets dans le domaine de la santé. Son dispositif médical, qui peut être obtenu sans ordonnance, se présente sous la forme d’un pansement en silicone maintenu au contact de la peau par une compresse de coton adhésif à changer quotidiennement. Cette bande est percée en son centre d’une fenêtre où s’insère une pierre de basalte, à réchauffer quelques secondes, et qui procure une sorte de rayonnement infrarouge. Cette combinaison associe plusieurs procédés thérapeutiques, la pression, l’hydratation et la vasodilatation. Selon ses promoteurs, les résultats sur les cicatrices, notamment après césarienne, sont spectaculaires.

Le salon international des technologies, qui s’est terminé ce dimanche à Las Vegas, et auquel l’agence wallonne à l’exportation a participé avec plus firmes, a permis à AlvaLux de multiplier les contacts avec de potentiels distributeurs. Il faut dire qu’elle a fondé une filiale outre-atlantique, pour laquelle elle vient d’engager un nouvel administrateur-délégué, et qui vient de lever un million de dollars pour accélérer son développement. Après un lancement en douceur des ventes pendant la crise sanitaire, l’ambition est clairement de doubler le chiffre d’affaires, voire plus, pour devenir numéro un mondial. Et même si cette croissance risque fort désormais de se produire en dehors du vieux continent, l’entreprise, soutenue par ailleurs par le fonds Noshaq, continue de travailler sur d’autres innovations avec ses équipes belges d’ingénieurs, sur des utilisations de biomatériaux, non seulement en dermatologie, mais encore en ophtalmologie ou en neurologie.