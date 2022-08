Un problème avec votre vélo : pourquoi ne pas apprendre à le réparer ?

Le Belge roule de plus en plus à vélo. Si la tendance est surtout marquée à Bruxelles, elle se constate également en Wallonie. Mais indubitablement, l’augmentation de son utilisation demande des réparations supplémentaires. Mais finalement, est-ce que ce n’est pas plus simple d’apprendre à le réparer soi-même ?

C’est un atelier un peu particulier qui se prend place chaque semaine dans l’entité de Pecq. Tous les mercredis, Philippe donne de son temps libre pour apprendre aux gens à rafistoler et entretenir leur vélo. Et pas besoin d’être un grand bricoleur pour mettre la main au guidon !

" C’est un atelier pédagogique pour des petites réparations ", déclare Mary Fievet, coordinatrice du plan cohésion sociale, à Notélé. " Dans le cas d’une plus grosse réparation, notre réparateur Philippe regarde le problème et explique à la personne ce qu’il doit faire. Et si jamais, ce n’est vraiment pas possible, on le dirige vers un " professionnel ". "

En Wallonie picarde, cet atelier n’est pas un cas de figure unique. À Tournai, l’atelier Biciklo fonctionne selon le principe de l’auto-réparation et valorise la récupération. Ici, le but n’est pas de déposer son vélo puis de le récupérer une fois réparé… Il s’agit bien évidemment de participer. " L’idée, c’est de se salir un peu les mains ", prévient l’un des réparateurs. " Mais en même temps, on espère apprendre un peu aux gens la mécanique d’un vélo et comment l’entretenir. On voit souvent des lacunes à ce niveau-là. "

>> À suivre : " Avant tout, nettoyez bien votre vélo ", explique Guy à Notélé. " Mais ce n’est pas facile de faire comprendre ça aux gens. "

Chez Biciklo, le ré-emploi et la lutte contre le gaspillage font partie de l’ADN de l’atelier. Si le vélo n’est pas réparable, tout n’est pas à jeter pour autant. " Si le vélo est en état et qu’il peut être remis sur le circuit sans trop de frais, on le répare et dans certains cas, il peut être revendu à moindres frais ", continue le réparateur. " Dans le cas contraire, on démonte le vélo et on se sert des pièces qui peuvent encore être utilisées pour réparer d’autres vélos. "