Un prize money identique pour les hommes et les femmes ? À l’US Open, cela fait 50 ans que ça dure

"Ce n’était pas pour une question d’argent, mais plutôt pour une question de message, dévoilait encore il y a peu Billie Jean King. Chaque génération doit se battre pour plus d’égalité et de liberté."

"Nous sommes très fiers de fêter ce 50e anniversaire et de mettre à l’honneur les efforts de Billie Jean King, qui a rendu tout cela possible, soulignait pour sa part Brian Hainline, le président de l’USTA, l’association américaine de tennis. Personne n’en a fait plus pour les athlètes féminines, en termes d’égalité, que Billie Jean King. Son impact va bien au-delà des courts de tennis !"