Un prix littéraire veut pousser les hommes à lire plus de livres écrits par des femmes

Les organisateurs de la récompense littéraire se sont inspirés du dernier livre de Mary Ann Sieghart, "The Authority Gap", pour leur dernière campagne de sensibilisation sur les "inégalités de genre" dans la littérature. La journaliste britannique, et présidente du jury de l’édition 2022 du Women’s Prize for Fiction, y explore les raisons pour lesquelles les autrices sont moins lues que leurs confrères.

Mary Ann Sieghart a constaté que si les femmes sont enclines à lire des livres écrits par un auteur du sexe opposé, les hommes font moins souvent de même. Parmi les dix écrivaines les plus vendues (dont Jane Austen, Danielle Steel et Jojo Moyes), 19% de leur lectorat sont des hommes, contre 81% de femmes. Cette asymétrie est bien moins marquée pour leurs homologues masculins, avec 55% de lecteurs masculins et 45% de femmes pour les dix auteurs les plus vendus.

En d’autres termes, les hommes lisent nettement plus d’auteurs hommes que femmes. Pour les encourager à élargir leurs horizons littéraires, les organisateurs du Women’s Prize for Fiction ont récemment publié une liste de dix romans écrits par des femmes. Elle a été réalisée à partir de 20.000 votes de lecteurs et d’anciens jurés.