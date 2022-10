Un prix du gaz...négatif, sur le marché "spot": qu'est-ce que ça signifie ?

C'est ce qu'il s'est passé brièvement cet après-midi ensoleillée et venteuse en Europe. La demande a ponctuellement chuté. Or, on ne ferme pas d’un claquement de doigt un pipeline ou un méthanier qui décharge au port.

Les producteurs et les livreurs préfèrent donc vendre à des prix négatifs, que d’arrêter la production ou la livraison temporairement. Cela coûterait plus cher d’arrêter puis redémarrer l’usine jusqu'à ce que la demande remonte.

Les prix, pour une livraison dans l'heure, sont brièvement passé à -15€ pour un mégawattheure à la bourse du gaz d'Amsterdam qui fait référence en Europe.