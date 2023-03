La littérature belge et Georges Simenon à l’honneur à Liège. L’auteur aurait eu 120 ans. Il compte parmi les auteurs francophones les plus lus au monde, avec 550 millions d’exemplaires de ses ouvrages et une traduction de son œuvre dans 47 langues.

Sa ville natale va donc lui rendre hommage avec toute une série d’activités réunies au sein d’un festival Printemps Simenon, du 8 au 11 mars. Des activités à découvrir sur le site printemps-simenon.com