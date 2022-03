Au total, plus de 200 actions sont organisées un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, pour sensibiliser aux risques liés à l’utilisation des pesticides et leurs impacts sur notre santé et l’environnement, et surtout pour montrer qu’il existe de nombreuses alternatives, tant pour les agriculteurs et les producteurs que pour les particuliers !

Au programme : des marchés de produits du terroir, des conférences et ateliers zéro déchets, des balades nocturnes à la découverte des chauves-souris, des foires de jardin, des balades familiales, des ateliers de produits cosmétiques et ménagers, des activités nature pour enfants, des ateliers cuisine de plantes sauvages, etc.

Pour découvrir les activités proches de chez vous, vous pouvez parcourir la carte interactive sur le site de Printemps Sans Pesticides.