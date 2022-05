Un printemps (météorologique) historiquement sec, où il pleut trois fois moins que la normale: à quel point faut-il craindre cette sécheresse?

"Extrêmement sec". C’est la prévision qui concerne 90% du territoire belge dans les dix jours à venir, l’extrême est (Fagnes et cantons) et l’extrême Sud (Gaume et sud du Luxembourg) semblant un peu épargnés. Quelques pluies éparses sont prévues la nuit prochaine mais les cumuls pluviométriques seront anecdotiques, selon le service météo de la RTBF.

Ensuite le temps sera à nouveau sec, comme il l’a été depuis plusieurs semaines, ce qui pourrait faire de la période actuelle la période la plus sèche, à cette époque-ci de l’année, de ces 50 dernières années. C’est ce que nous a confirmé Pascal Mormal, climatologue à l’Institut Royal de Météorologie.

"Oui, on est effectivement dans une configuration de sécheresse extrême pour ce qu’on appelle le printemps météorologique, qui va du 1er mars au 31 mai, on observe un déficit de précipitation historique. Les normales saisonnières sont de 121,2l / m2, et on est à 40,2 litres. C’est le tiers de ce qu’on devrait avoir !"

Pour retrouver un printemps plus sec, le météorologue a dû remonter à… 1893 : "Là on était à 37,6l/m2. Même lors de la célèbre sécheresse de 1976, on était à 69 litres de moyenne pour l’ensemble des 3 mois. Mais comme on est à 40,2 en ce moment et qu’on ne prévoit pas vraiment de grosses périodes de pluies à venir, ce n’est pas exclu qu’on soit encore en dessous".