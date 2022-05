Un printemps brillant avant un été chargé, Lotte Kopecky n’est pas rassasiée

Mieux entourée, Lotte a aussi affiché beaucoup sérénité en course. "J’étais très détendue tout au long du printemps. C’est une chouette manière de courir. Je ne ressentais pas la moindre pression. Et pour moi, c’est la meilleure manière de prester. Tout venait naturellement, les actions s’enchaînaient sans y penser, sans devoir réfléchir. Cela démontre à quel point j’ai grandi comme coureuse. Et cela se traduit dans mes résultats". En six courses World Tour, elle a levé les bras deux fois, a accroché deux podiums (Tour de Drenthe et Roubaix) et a terminé au pire 9e (en lançant le sprint pour Lonneke Uneken à La Panne). Une régularité qui fait d’elle la N.1 après les classiques printanières. "C’est une belle confirmation, c’est bon pour la confiance. Et j’espère poursuivre sur ma lancée".



Si le printemps a été brillant, l’été s’annonce intense avec le Giro, le Tour de France et puis les championnats d’Europe de Munich où elle combinera course sur route et piste. Après une semaine de coupure qui "a fait du bien mentalement", Kopecky va relancer la machine au Tour de Burgos et retravailler sa condition en vue du mois de juillet. "Je vais enchaîner Giro et Tour, les deux plus grandes courses par étapes pour les dames. J’espère me présenter en bonne condition au départ et accrocher une victoire. Aussi bien au Giro qu’au Tour, il y a plusieurs arrivées pour les sprinteuses/puncheuses qui doivent pouvoir me convenir. Je pense que c’est possible de combiner les deux. Ces dernières années, il y avait beaucoup d’étapes pour les grimpeuses au Giro, cette année il y a plus d’étapes typées sprint. Cela devrait donc gérer un peu moins de fatigue et je devrais pouvoir sortir en bonne condition du Tour d’Italie. Et d'entamer le Tour de France dans la meilleure forme possible". Si l'opportunité de revêtir le maillot jaune ou le vert se présente, elle ne la laissera pas passer.