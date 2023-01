Un prêtre namurois sauveur d'enfants juifs, bientôt béatifié ?

En 1942, la Belgique est occupée par les forces allemandes. Les lois anti-juives sont d'application. Notamment l'obligation du port de l'étoile de David et les déportations vers l'Est. A Namur, un véritable réseau d'aide aux familles juives s'organise, sous l'impulsion de l'Abbé André. Et il pourrait bientôt être béatifié : c'est en tout cas le souhait du diocèse de Namur.