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Ukraine - Україна

Греко-католицький священик із Шарлеруа втратив сина в Україні | Un prêtre de Charleroi perd son fils en Ukraine

Michel Dymyd
il y a 2 heures2 min
Par Charlotte Legrand

Артем Димид помер 18 червня в Донецьку. Його похорон відбувся у Шарлеруа цього вівторка, 21 червня, у парафії, де служить його тато Мішель Димид.

 Діючий у душпастирській одиниці Шарлеруа, Мішель (Михайло) Димид має там посаду допоміжного священика з 1 жовтня. Коли стало відомо про смерть сина, Мішель Димид повернувся в Україну та Потім він повернувся, щоб забезпечити поховання Артема.

Дуже залучений до своєї парафії, Мішель Димид щодня приділяє чверть години молитви з початку війни  молиться українською та французькою мовами. Він також дуже причетний до солідарності з Україною: збирає пожертви та відправляє їх на війну на батьківщину.

Мішель Димид тісно пов'язаний з обома країнами. Має подвійне громадянство: його батьки приїхали з України після Другої світової війни працювати в районі Шарлеруа. Його батько був тоді  неповнолітнім.

Потім Мішель Димид багато років жив у Львові з дружиною та 4 дітьми та  Висвячений на священика був  у Львові 1994 року.

Кілька місяців тому повернувшись у Бельгію, щоб піклуватися про матір, він розділяє свій час між парафією та курсами, які проводяться у режимі відеоконференції у Львівському університеті.

Інформація знайдена на сайті католицького прес-органу cathobel.be.

 

Un prêtre gréco-catholique de Charleroi perd son fils en Ukraine

Artem Dymyd est décédé le 18 juin à Donetsk. Son enterrement a eu lieu à Charleroi ce mardi 21 juin, dans la paroisse où officie son papa Michel Dymyd.

 

Actif dans l’unité pastorale de Charleroi, Michel (Mychajlo) Dymyd y occupe la fonction de prêtre auxiliaire, depuis le 1er octobre dernier. A l’annonce du décès de son fils, Michel Dymyd est reparti en Ukraine. Il est ensuite revenu pour assurer l’enterrement d’Artem.

Très investi dans sa paroisse, Michel Dymyd assure un temps de prière d’un quart d’heure, tous les jours, depuis le début du conflit. Il prie en ukrainien et en français. Il est également très impliqué dans la solidarité avec l’Ukraine : il collecte des dons et les expédie dans sa patrie en guerre.

Michel Dymyd est fortement lié aux deux pays. Il a la double nationalité : ses parents sont arrivés d’Ukraine après la Deuxième Guerre mondiale, pour travailler dans la région de Charleroi. Son père était mineur. Ensuite, Michel Dymyd a vécu de nombreuses années à Lviv, avec sa femme et leurs 4 enfants. Il a été ordonné prêtre à Lviv en 1994.

De retour en Belgique, il y a quelques mois, pour s’occuper de sa maman, il se partage entre la paroisse et des cours donnés par visio-conférence à l’université de Lviv.

Ces informations ont été communiquées par le site Cathobel.be.

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