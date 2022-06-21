Греко-католицький священик із Шарлеруа втратив сина в Україні | Un prêtre de Charleroi perd son fils en Ukraine

Артем Димид помер 18 червня в Донецьку. Його похорон відбувся у Шарлеруа цього вівторка, 21 червня, у парафії, де служить його тато Мішель Димид.

Діючий у душпастирській одиниці Шарлеруа, Мішель (Михайло) Димид має там посаду допоміжного священика з 1 жовтня. Коли стало відомо про смерть сина, Мішель Димид повернувся в Україну та Потім він повернувся, щоб забезпечити поховання Артема.

Дуже залучений до своєї парафії, Мішель Димид щодня приділяє чверть години молитви з початку війни молиться українською та французькою мовами. Він також дуже причетний до солідарності з Україною: збирає пожертви та відправляє їх на війну на батьківщину.

Мішель Димид тісно пов'язаний з обома країнами. Має подвійне громадянство: його батьки приїхали з України після Другої світової війни працювати в районі Шарлеруа. Його батько був тоді неповнолітнім.

Потім Мішель Димид багато років жив у Львові з дружиною та 4 дітьми та Висвячений на священика був у Львові 1994 року.

Кілька місяців тому повернувшись у Бельгію, щоб піклуватися про матір, він розділяє свій час між парафією та курсами, які проводяться у режимі відеоконференції у Львівському університеті.

Інформація знайдена на сайті католицького прес-органу cathobel.be.