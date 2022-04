Un "presque laetare" le dimanche 15 mai à Stavelot

Navettes et sécurité

Des festivités qu’il sera possible de rejoindre aussi via des navettes, pour se parquer sans problème à distance, et en toute sécurité : " On reste dans une organisation de dimanche de laetare. Il y aura des navettes qui seront proposées. Les gens pourront se garer à Blanchimont (l’axe de la route menant au circuit de Francorchamps) et il y aura aussi des navettes à partir de Malmedy. Il y aura des parkings de délestage qui vont être mis en place si on a des possibilités avec les fermiers. Si on n’a pas cette possibilité, la police gérera le stationnement le long des routes et donnera la possibilité de prendre les navettes. Quant à la sécurité, on est dans le système optimal, c’est-à-dire que Stavelot sera totalement fermée à la circulation à partir de midi et jusqu’à une heure du matin, avec des barrières de sécurité sur tous les points critiques ", précise encore Jean-Marie Marquet.

Il est à noter que vu l’absence de recettes durant la crise Covid et l’absence de rétribution pour leur participation à ce cortège, vu la gratuité des entrées, les groupes stavelotains recevront une aide de la Ville de 1000 euros par groupe.