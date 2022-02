Un préservatif pour le sexe anal autorisé aux États-Unis.

Appelé Masculin One, ce préservatif en latex de caoutchouc a été testé dans le cadre d'un essai clinique incluant 252 hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et 252 hommes ayant des rapports sexuels avec des femmes.

Résultat ? "Le taux d'échec total du préservatif était de 0,68% pour les rapports anaux et de 1,89% pour les rapports vaginaux avec le préservatif masculin unique." Les experts définissent un "échec total" comme "le nombre de glissements, de ruptures ou de glissements et de ruptures simultanés survenus par rapport au nombre total d'actes sexuels effectués".

Le préservatif, fabriqué par l'entreprise Global Protection Corp, doit ses bons résultats à l'utilisation du lubrifiant. L'organisme de santé souligne dans son communiqué : "Lors d'un rapport anal, le préservatif masculin unique doit être utilisé avec un lubrifiant compatible avec le préservatif". Le Masculin One sera disponible dans 54 tailles différentes et en 3 versions : standard, mince et ajusté.