Un premier trailer glaçant pour le reboot de "Hellraiser"

Mystérieux casse-tête, torture et créatures terrifiantes, éléments clés de l’univers "Hellraiser", sont réunis dans la première bande-annonce du reboot de ce film d’horreur culte.

"Hellraiser" c’est d’abord un livre écrit en 1986 par le Britannique Clive Barker et adapté au cinéma par l’auteur en 1987. Depuis lors, plusieurs suites et remakes ont vu le jour. Dix films au total sous la licence "Hellraiser" auxquels vient s’ajouter ce onzième long-métrage réalisé par David Bruckner (The Night House) et attendu le 7 octobre 2022 sur la plateforme de streaming Hulu.

Le film met en scène une jeune femme souffrant d’addiction qui tombe sur un ancien casse-tête, ignorant que son but est d’invoquer les Cénobites, des créatures surnaturelles sadiques venant d’une autre dimension.



Si les fans de la saga n’ont pas toujours été conquis par les précédentes adaptations, celle-ci semble être mieux accueillie. Ils saluent l’esthétique générale et notamment le rendu du casse-tête, élément central de l’intrigue, et s’enthousiasment d’un Pinhead (littéralement "tête d’épingle") féminin, incarné par l’actrice Jamie Clayton (Sense8).