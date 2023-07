Un premier tournant sur le Tour de France : Enric Mas, candidat au podium, chute et abandonne

On sentait la tension monter et l’allure s’accélérer dans le final de cette 1e étape du Tour de France. Et puis, cette chute, dans un virage a priori anodin. Trois hommes se retrouvent au sol et peinent à repartir. Parmi eux, James Shaw mais surtout deux candidats au podium, Richard Carapaz et Enric Mas.

L’Espagnol a l’air le plus lourdement touché. Il se tient l’épaule et la clavicule et grimace de douleur. Pendant un moment, on pense qu’il peut repartir. Mais non, après de longues minutes de réflexion, il jette finalement l’éponge.

2e de la dernière Vuelta, 3e du Tour de France 2021 et candidat plus que sérieux à un podium sur cette grande boucle 2023, Enric Mas quitte donc déjà la course. La mort dans l’âme, sans même avoir pu finir la moindre étape.

Il est le premier coureur à abandonner cette année.