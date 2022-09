Un premier top 1 pour Muse… en NFT

Will Of The People de Muse devient le premier album numéro 1 britannique utilisant la technologie des NFT. Muse avait récemment annoncé qu’il sortirait Will of the People sous forme de jetons non-fongibles.

Selon l’Official Charts Company, ce nouveau disque sorti vendredi se place juste devant Harry Styles avec Harry’s House (Numéro 2) Kendrick Lamar avec Mr. Morale & The Big Steppers (Numéro trois), Embrace avec How To Be A Person Like Other People (Numéro 4) et DJ Khaled avec God Did (Numéro Cinq).

Avec cette nouvelle sortie, Muse s’installe pour la 7e fois à cette place enviée du haut de classement, mais ce sera la première fois pour un album contenant des éléments en NFT.

Limité à 1000 exemplaires, l’album en format de jeton non-fongible est disponible via la plateforme Serenade, avec une version téléchargeable de " WOTP " – complété de diverses pochettes – et des fichiers FLAC de haute résolution signés digitalement par Muse. Chacun des 1000 acheteurs verra son nom inscrit de manière permanente sur la liste officielle.

Cela fait quelques mois que les albums en NFT sont éligibles dans les charts anglais mas c’est la première fois qu’un groupe saute le pas.

Rappelons que depuis le début de la semaine, Raphaël Scaini vous offre, dans son émission Coffee on the Rocks, des places pour aller voir le groupe le 23 octobre à Amsterdam, hôtel et transport compris.

Pour participer, il vous suffit d’écouter votre radio préférée de 6h à 9h. Toutes les instructions vous y seront détaillées.