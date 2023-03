L’événement caritatif s’est terminé ce week-end par un concert solo de Roger Daltrey au Royal Albert Hall de Londres, pour lequel il a été rejoint sur scène par quelques invités comme Richard Ashcroft, Joan Armatrading, et Far From Saints (le nouveau projet de Kelly Jones des Stereophonics), qui ont fait leurs premiers pas sur scène hier. Cette année, il avait aussi convié Kasabian, Wet Leg, Courteeners et Underworld.

Les Who seront dans l’actualité de ce 31 mars avec un album live attendu, The Who With Orchestra Live At Wembley :