Un premier succès plein d'émotion pour Biermans : "Je le dédie à mon beau-père décédé et à ma copine"

Le Belge Jenthe Biermans l'attendait depuis six ans : le sprinteur de la formation Arkéa - Samsic a décroché ce vendredi sa première victoire chez les professionnels sur les routes de la Muscat Classic, à Oman.

Après trois saisons chez Katusha et trois autres chez Israel Start-Up Nation, l'Anversois de 27 ans a décroché la timbale dès sa troisième course sous ses nouvelles couleurs. La formation bretonne lui a fait confiance, et il lui a rendu la pareille en offrant à Arkéa - Samsic un premier succès en 2023.

Interrogé par Kevin Paepen, l'envoyé spécial de la RTBF à Oman, après sa victoire, Jenthe Biermans a tenu à dédier sa victoire à son beau-père, décédé l'an dernier.

"Une première victoire, c'est toujours très important. L'équipe me fait énormément confiance : tout l'hiver, on m'a répété que la première victoire de l'équipe cette saison, elle était pour moi ! J'avais terminé deuxième à Valence (derrière Arnaud De Lie, ndlr), un podium pour débuter la saison, c'était déjà très bien. Je suis très heureux, mais cette victoire, c'est aussi beaucoup d'émotions : mon beau-père est décédé l'an dernier, et il me répétait que j'allais en gagner une. Cette victoire, elle est aussi pour lui, ma copine, et toute ma famille."

Qu'attendre à présent de Jenthe Biermans sur les routes du Tour d'Oman, qui comprend cinq étapes ? "C'est une course très dure, avec quatre arrivées au sommet je pense. Demain, ce sera un sprint normalement, et on jouera la carte de David Dekker. Il m'avait dit hier que celle-ci était pour moi, et j'ai gagné. Demain, je lancerai son sprint, et avec ces jambes, j'espère l'emmener parfaitement. Et qu'il gagnera !"