Un premier soin du visage à base de CO2 recyclé.

L'industrie des cosmétiques passe progressivement au green, et c'est une bonne nouvelle. Alors que de nombreuses marques prêtent un intérêt grandissant au choix des emballages de leurs produits fétiches ainsi qu'aux matières premières utilisées pour des formules plus respectueuses de la peau et de l'environnement, d'autres vont encore plus loin en se tournant vers les nouvelles technologies. C'est le cas du groupe allemand Beiersdorf, qui a planché sur un soin hydratant à base de CO2 recyclé.

C'est la marque Nivea Men qui sera la première du groupe à profiter de cette technologie innovante. A la clé ? Une crème hydratante contenant un ingrédient obtenu à partir de dioxyde de carbone recyclé.

Le groupe a relevé le défi grâce à un processus de capture et recyclage du CO2.

Concrètement, le dioxyde de carbone a d'abord été collecté à plusieurs endroits, comme des cheminées industrielles, puis a été dirigé vers un bioréacteur où il a été métamorphosé en éthanol cosmétique.