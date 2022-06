Vous cherchez un bon bouquin à glisser dans vos valises pour cet été ? Et pourquoi ne pas donner une chance à “Au-delà des ombres” de Sophie Kester ?

C’est avec joie que nous avons lu le 1er roman de la Bruxelloise Sophie Kester. Cette maman de 2 enfants a commencé l’écriture de ce captivant moment de vie en rédigeant sa thèse pour son doctorat en science politique (qu’elle a obtenu, pour la petite info). Il fallait qu'elle se vide la tête et qu'elle libère ses émotions dans un ouvrage moins carré qu'une thèse de doctorat et il faut avouer que ça lui a plutôt bien réussi.

Un tout premier roman

L’histoire est celle d’Emily, une maman célibataire prise dans un engrenage relativement compliqué: entre amour et dénonciation sociale dans une grande entreprise de construction internationale.

Pour obtenir un boulot lui permettant de joindre les deux bouts, Emily a décidé de mentir sur ses diplômes afin de dénicher un job dans une grosse entreprise de construction internationale. Assez vite, elle se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond dans cette grosse boîte et ce, malgré sa méconnaissance du métier. Mais elle ne lâche rien et apprend vite. Son parcours l'amène alors à investiguer pour son patron et à dénoncer les conditions de travail de certains travailleurs sur chantiers. Sauf qu'à un moment, tout va basculer...

Au-delà de cela, ce personnage féminin fort montre à quel point être maman célibataire en 2022 n’est pas toujours évident. Fort heureusement, elle peut compter sur la présence de ses merveilleuses copines, un peu en mode Sex & The City.

On en pense quoi ?

C'est un roman qui se dévore et qui fait réfléchir. "Au-delà des ombres" est le genre de livre qui nous fait prendre conscience de nos forces et faiblesses tout en se délectant de détails intéressants sur la vie dans les grosses boîtes internationales, l'amour, les relations mais aussi étonnement la beauté de la nature et de ce lien mère-fille qui unit Emily et sa petite chérie.

Au-delà des ombres est un véritable page-turner qui nous emporte dans un tourbillon d’émotions.

A l’heure où la situation des travailleurs sur chantiers au Qatar est dénoncée par certains, ce livre nous emmène dans des thèmes comme la construction, la finance, le droit international, l’aviation et bien sûr l’amour.

Dans l’écriture, on sent que l’autrice, jeune maman de 2 enfants, écrit avec ses tripes et met ses émotions sur la table. Cela plaît à beaucoup de monde (le livre est très grand public et accessible) et les critiques sont plutôt positives.

Envie d’en savoir plus ?

Sophie Kester était notre invitée dans la matinale de Bruxelles Matin sur Vivacité au micro de Julie VanH. Elle nous parle de son parcours et de cette belle aventure dans le #REPLAY disponible en vidéo ci-dessus.