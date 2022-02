Un premier rôle au cinéma pour Alice on the Roof : "J'ai aimé me mettre dans l'univers de quelqu'un d'autre"

Faire ses premiers pas au cinéma s'apparentait à un véritable saut dans le vide pour Alice on the Roof.

Heureusement, l'artiste hennuyère a été rassurée par plusieurs aspects de la réalisation. Son rôle se traduit en majeure partie en voix off. "Cela m'a permis d'être plus ou moins à l'aise car la voix off est en studio et cela je connais un petit peu" confie-t-elle.

Alice Dutoit de son vrai nom a aussi apprécié pouvoir sortir de sa zone de confort et de son personnage d'Alice on the Roof. "Quand on écrit une chanson on se pose plein de questions : si je mets ce mot à cet endroit ou cette tenue qu'est-ce que cela raconte de moi ? Cela me fait plaisir de parler d'autre chose. Catherine Deneuve dit que c'est gai de se mettre dans l'univers de quelqu'un d'autre et cela j'ai beaucoup aimé" assure-t-elle.

Enfin, elle a apprécié la manière de détendre les comédiens employée par Jan Bucquoy. "Je suis plus ou moins à l'aise de chanter devant un certain public sur scène. Un comédien vous dire peut-être l'inverse mais j'ai trouvé que quand on joue dans un film on est un peu plus face au vide. Il faut plonger dans les tréfonds de son âme. On n'a pas la musique comme support" observe-t-elle. "J'ai trouvé cela intimidant mais en même temps, Jan Bucquoy prend les acteurs comme ils sont : il n'y a pas de problème avec les accents, il m'a tout de suite dit que je pourrais chanter dans le film. Cela m'a permis de me mettre dans un rôle d'actrice".