Un premier locataire au China Belgium Technology Center (CBTC) à Louvain-la-Neuve : l’arrivée du laboratoire LIMS est confirmée

L’arrivée de LIMS marque donc le vrai départ du China Belgium Technology Center. Entamée en 2016 et souvent décriée depuis, la construction de ce complexe de bureaux et de laboratoires de 60.000 mètres carrés a été quelque peu retardée par le Covid. Et les mesures sanitaires drastiques en vigueur en Chine constituent toujours un frein au développement commercial du projet. Mais les choses bougent néanmoins, d’autres contrats pourraient être signés prochainement.

Le CBTC se présente comme un centre dédié à la recherche et à l’innovation technologique. Il est ouvert aux entreprises chinoises qui souhaitent développer leurs activités en Belgique et en Europe, ainsi qu’à des entreprises belges qui veulent conquérir le marché chinois. Pas loin de 100 millions d’euros ont déjà été investis à Louvain-la-Neuve, soit la moitié de la somme initialement prévue.