Un premier hôpital privé à la pointe pour chevaux voit le jour près de Gembloux

Du grand luxe pour les chevaux et pour tous les chevaux, donc avec des urgences et une ouverture 24 heures/24, 7 jours sur 7 et dans un cadre rassurant et verdoyant. La salle d’opération aussi jouit de conditions et d’un matériel rarement vu pour des chevaux : "Il y a des caméras pour que les propriétaires ou même des autres vétérinaires, chirurgiens puissent suivre à distance l’opération et apporter leur expertise. Les murs en verre sont antibactériens et tous les équipements sont dernier cri, cette salle est unique en Belgique voire en Europe, détaille Florent David. En fait désormais, ce sont les propriétaires qui décident quels moyens ils veulent mettre et nous réalisons tout ce qui est possible avec tous nos services de médecine interne, dentisterie, orthopédie. C’est réellement un hôpital complet.

Quarante patients sont d’ailleurs déjà traités sur une cinquantaine de places témoignant d’un réel besoin pour la Wallonie. Certains restent le temps d’un soin, une journée tandis que d’autres, atteints de conditions plus graves, peuvent y rester plusieurs semaines et suivre de la rééducation. 6 vétérinaires sont déjà présents et il devrait y en avoir une dizaine à terme.