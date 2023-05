Un premier festival de la transition alimentaire à Huy-Waremme

En cours depuis une semaine, le premier festival de la transition alimentaire "Nourrir Huy-Waremme" se déclinera, jusqu'au 23 juin, en plusieurs dizaines d'activités organisées sur l'ensemble de l'arrondissement éponyme qui compte 31 communes, ont expliqué les organisateurs lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi à Huy, en province de Liège.

Lancé le vendredi 12 mai sur le marché hebdomadaire de Waremme, le premier festival de la transition alimentaire "Nourrir Huy-Waremme" a garé mercredi le camion cantine du centre scénique itinérant Arsenic2 sur le marché de Huy. Y a été organisé un atelier culinaire orienté sur la préparation de mets à base de restes alimentaires et d'ingrédients à faible coût.

Des animations culturelles, de jardinage, de cuisine, d'observations naturelles, de dégustation et de promotion de produits locaux, de rencontres citoyennes seront proposées sur l'ensemble de l'arrondissement de Huy-Waremme.

"Le festival propose un ensemble d'activités qui visent à mettre en lumière, encourager et rassembler les acteurs du territoire de Meuse Condroz Hesbaye, engagés ou désirant s'engager dans une transition vers un système alimentaire plus durable", expliquent les organisateurs.

L'initiative a débuté dans la Cité ardente en 2017, avec le lancement du festival "Nourrir Liège". Depuis, une quarantaine de communes ou regroupement d'entités wallonnes ont adopté le concept.

"On a observé qu'il se passait énormément de choses sur tous les territoires, en lien avec la transition alimentaire. Et on a lancé l'idée de se rassembler tous, durant une période donnée, pour vivre un festival. Après Liège et d'autres communes, voici donc l'événement organisé à Huy-Waremme", conclut le directeur artistique Alexis Garcia, l'un des initiateurs du festival liégeois.