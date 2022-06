Philip Anselmo (Pantera, Down), Nick Oliveri (ex-Queens of the Stone age) et Gary Holt (Slayer, Exodus) ont formé une sorte de "Supergroupe" afin de reprendre le Ace of Spades de Motörhead sur l’album-hommage au groupe : Löve Me Förever : A Tribute to Motörhead, qui contiendra plusieurs reprises du groupe et sortira ce 19 juin.