Un premier bilan sur l'état du beffroi de Tournai après 9 mois de fermeture

Au niveau de l’escalier de 257 marches, pas d’inquiétude à avoir. Il est parfaitement stable malgré les fissures apparentes.

Pour ce qui est du clocher, " on sait qu’il y a des déformations bien connues des Tournaisiens. L’important, c’est de veiller à ce que la situation ne s’aggrave pas et de voir s’il y a encore du mouvement. Quoi qu’il en soit, on ne le redressera pas ", indique Nicolas Gyömörey.

C’est principalement dans les deux galeries, où les visiteurs déambulent pour observer le panorama en 360°, qu’il y a un souci d’étanchéité. L’eau s’est infiltrée dans la maçonnerie au niveau de ces terrasses, notamment via les éclairages installés il y a quelques années. C’est là qu’il faut intervenir en priorité, avant cet été.

Dans un second temps, un travail de restauration en profondeur sera mené sur le monument (la charpenterie, les fissures apparues dans la cage d’escalier, la maçonnerie externe, …) et nécessitera de plus gros moyens.