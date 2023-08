Un premier bar sans alcool a ouvert ses portes à Liège

C’est un nouveau bar pas tout à fait comme les autres qui a ouvert ses portes ce samedi à Liège. Et à quelques jours seulement des festivités du 15 août, il pourrait sembler un peu surprenant. Losmoz, c’est son nom, ne sert pas une goutte d’alcool. Il est même le premier du genre dans la cité ardente.

À la carte : du vin, de la bière, des cocktails, et pourtant tous affichent un degré d’alcool de zéro. C’est qu’il s’agit ici d’un bar sans alcool. Et le patron, Xavier Mottin, n’en est pas peu fier : "J’ai du rhum, du gin, j’ai du whisky qui va arriver, et c’est tous des sans alcool qui ont été faits et désalcoolisés pour la vente de produits sans alcool. Je ne bois plus d’alcool depuis un certain temps maintenant et à chaque fois que je vais boire un verre avec des amis, le choix pour les personnes qui ne boivent pas d’alcool est fort limité en dehors des sodas, et donc j’ai voulu créer cet endroit parce que je pense ne pas être le seul à ne pas vouloir boire d’alcool", précise-t-il.

Le bar est aussi ouvert aux artistes avec des expositions changeant tous les mois. Ce type de bar a aussi son public. Certains clients sont d’ailleurs venus spécialement pour cette spécificité : "Je suis venu uniquement pour ça. On peut très bien apprécier un verre sans cet alcool supplémentaire", affirme Jean. "Il y a le fait de pouvoir se retrouver en gardant un esprit lucide tout au long de la soirée. Et puis les propos qui se partagent quand on a bu de l’alcool ne sont pas toujours de vrais propos, et ça, ça me dérange", renchérit Benoît.

Un bar établi dans la rue Souverain-Pont, une rue qui connaît depuis quelque temps une véritable renaissance au cœur de Liège.