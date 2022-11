Un premier avis favorable pour le projet d’extension de Magnée-Enrobés

C’est un dossier qui a suscité une très vive opposition locale, voici deux ans, avec une pétition de près de mille mécontents : cette filiale du groupe Baguette, qui produit de l’asphalte, souhaite profiter du renouvellement de son permis d’exploiter pour se moderniser et s’étendre. Et les experts en environnement du conseil économique et social wallon viennent de rendre un avis positif sur l’opportunité du projet.

Il faut dire que la centrale d’enrobage, qui emploie une trentaine de personnes, va sensiblement augmenter son "taux de recyclage". Elle se propose d’intégrer dans le bitume de plus en plus de déchets inertes, des fraisats, des résidus de raclage de macadam. Elle souhaite donc augmenter sa capacité de stockage, en partie en zone agricole, ce qui suppose une dérogation au code d’aménagement du territoire. Mais en compensation des plantations de haies sont prévues. Elle promet une nouvelle usine moins énergivore, dotée d’un brûleur alimenté par de l’électricité photovoltaïque produite sur site, et avec moins de nuisances, moins de fumées. Mais l’entreprise n’a pas toujours respecté les normes en vigueur.

L’avis des experts est assorti de plusieurs conditions et recommandations, notamment pour s’assurer d’un faible impact paysager, pour améliorer les contrôles des rejets dans l’atmosphère, pour limiter le trafic des camions en périodes de nuit, et pour gérer efficacement les plaintes olfactives des riverains. Il reste encore à attendre que quelques organes consultatifs se prononcent, avant que l’administration communale soumagnarde se décide.