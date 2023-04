Un premier arbitrage "social" entre les trois candidats repreneurs de Liberty Steel

Le tribunal du travail a consacré une audience, ce mardi, au dossier LibertySteel. La société se cherche un repreneur, et c’est le tribunal de l’entreprise (anciennement "de commerce") qui doit choisir entre les trois offres qui ont été déposées. Mais sur les trois dossiers, un seul se propose de garder tout le personnel. Il émane d’une filiale roumaine de la multinationale Liberty, qui veut donc se racheter à elle-même ses outils liégeois. Elle met sur la table sept millions et demi. C’est la meilleure proposition du point de vue de l’emploi. Mais financièrement, c’est faiblard. D’autant plus qu’il faut une dizaine de millions d’argent frais en plus pour relancer les usines, à l’arrêt complet depuis août. Et que Liberty n’a jusqu’ici guère tenu ses engagements financiers. Sans un apport de fonds de la région wallonne, ça risque d’être un peu court.

Sept et demi, quinze, ou vingt ?

Ce sont les deux autres candidats, qui ne veulent racheter que les lignes flémalloises de galvanisation de tôles qui ont donc été invités à expliquer qui est repris, parmi les ouvriers, et surtout qui n’est pas repris. Ils se sont efforcés de montrer que ce sont des critères techniques ou économiques, et non discriminatoires, qui ont dicté leurs choix : en l’occurrence, ils conservent les employés dernièrement occupés sur le site flémallois. Mais ça pose un petit problème : dans le lot, il n’y a qu’un seul délégué, du syndicat libéral. Et ça coince du côté chrétien.