Un précieux violon restauré après les inondations de 2021 : un exemple du travail titanesque pour conserver le patrimoine belge

Il n’est pas nécessaire de rappeler les terribles inondations qui ont touché de plein fouet la Belgique, et plus particulièrement la province de Liège, en juillet 2021. Le bilan humain fut lourd et les dégâts matériels conséquents. Encore aujourd’hui, des réparations sont en cours, notamment en ce qui concerne des œuvres d’art et des pièces de notre patrimoine.

À Verviers, ce fut le premier violon d’Henri Vieuxtemps qui était sorti en morceau des eaux de la Vesdre. Emblème du patrimoine verviétois, sa destruction avait provoqué l’émoi de la profession. Pour la célèbre maison Antoine, plus vieille lutherie d’Europe, c’était une évidence. Il fallait restaurer cette pièce d’histoire.

" Des demandes de devis ont été envoyées partout en Belgique ", explique Jan Strick, luthier de la célèbre maison, au micro de Vedia. " Il y a eu beaucoup d’émotions après ces évènements. J’ai donc proposé de le faire gratuitement, comme ça, j’ai pu faire quelque chose par rapport au malheur qui s’est déroulé là-bas ".

Pendant un an, la Maison Bernard n’a donc pas compté ses heures pour redonner vie à cet instrument. Car le travail de restauration fut titanesque. Tout était à refaire. " Dans la table, il y avait, 6 ou 7 bouts qui étaient décollés et cassés ", détaille Matthijs Strick, Luthier. " Également les éclisses du violon qui étaient plates comme des nouvelles donc on a dû les replier à froid vu qu’il restait encore un peu de vernis. Petit à petit, on a reconstruit le violon dans sa forme d’origine. "