Un "préavis de grève illimité" perturbe les représentations de l’Opéra de Paris

L’évocation d’une grève à l’Opéra de Paris fait ressortir le spectre de la grève historique de 2019. Il s’agissait déjà d’une réaction au projet de réforme des retraites d’Emmanuel Macron, mais concernait alors le régime spécial de retraite dont bénéficient les danseurs, chanteurs et musiciens de l’Opéra de Paris, permettant à ceux-ci de prendre leur retraite à 42 ans. Cette grève avait entraîné la suppression d’une soixantaine de représentations et causé une perte financière conséquente, quelques mois seulement avant la fermeture de l’opéra pour cause de pandémie.

A noter que le projet de réforme actuel, débattu au Sénat actuellement, ne prévoit pas la suppression de ce statut spécial et par conséquent, ne touche pas les danseurs, chanteurs et musiciens de l’Opéra. En revanche, ce sont les costumiers, régisseurs, accessoiriste, machinistes, tous ces métiers du monde du spectacle qui sont concernés par la réforme.