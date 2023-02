Un pour tous, tous pour shame !

La machine était lancée. Avec la confiance retrouvée, nos musiciens roulent des mécaniques et enchaînent des sessions de compo prolifiques et un enregistrement en studio. En cinq mois, l’album est bouclé. Un album presque instinctif, spontané, pensé et écrit de façon collaborative par ces cinq amis de longue date sur qui le temps et le succès n’ont encore que peu d’emprise, au contraire.

"C’est mon album préféré de tous ceux que nous avons faits parce que je pense que c’est le plus unifié, qui sonne le plus comme nous", explique Charlie et Sean de renchérir "Je pense que c’est l’album le plus simple que nous ayons fait. Le second était un travail d’amour qui a pris pas mal de temps et celui-ci est venu si naturellement qu’on n’a pas eu l’impression d’y travailler tant que ça et je pense que c’est pour cette raison qu’on le trouve encore meilleur, qu’il sonne le plus comme nous."