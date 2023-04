Un potager sur la terrasse ou le balcon : les infos pour bien débuter

Une laitue peut se développer dans un simple pot de 12 cm de diamètre. Mais par temps chaud, la plante est sans cesse assoiffée. Une cause importante de déception est le volume trop faible des contenants. Des potagers surélevés vendus en kit ou bricolés à partir de bois de récupération n’ont qu’une hauteur de 15 cm pour le substrat. Dans des jardinières, dans de grands pots ou dans des caisses et bidons de récupération, le volume est également limité. Plus vite un substrat sèche sous le soleil ardent et le vent, plus les plantes souffrent de stress hydrique et plus l’arrosage nécessite de l’attention. Plutôt que de multiplier les petits contenants, l’idéal est de créer un volume important qui, par effet de masse, conserve efficacement l’humidité.