Un portrait signé Pierre Paul Rubens de retour en Belgique pour la 1ère fois depuis 200 ans

La maison de vente aux enchères Sotheby’s a dévoilé, mardi à Bruxelles, un chef-d’œuvre du peintre Pierre Paul Rubens, lequel passera sous le marteau en mai prochain à New York. Intitulé "Portrait d’un homme en Dieu Mars" et d’une valeur estimée à 20 à 30 millions de dollars (entre 18 et 28 millions d’euros), la présence du tableau à Bruxelles marque son retour, pour la première fois après 200 ans, dans le pays où il avait été réalisé vers 1620.

Le tableau "combine une originalité et un pouvoir d’expression sans pair du maître baroque, et une rare manifestation d’une de ses plus profondes passions personnelles – sa fascination absolue pour le monde classique", souligne Sotheby’s. Après l’exposition à Bruxelles, le portrait allégorique partira pour Londres avant de rejoindre New York, où il fera partie – pour souligner sa force et son innovation – de la vente du soir d’Art Moderne en mai prochain.

Après être parti en Italie en 1600, à l’âge de 23 ans, Rubens se passionne pour le monde classique. À un point tel, qu’à son retour à Anvers, il demande à ses assistants de lui lire des textes classiques pendant qu’il peint. "Cependant, les exemples de portraits peints par Rubens où le sujet est représenté sous une forme classique sont extrêmement rares : il s’agit en fait du seul portrait de l’œuvre de Rubens où le sujet est représenté ainsi", précise la maison de vente aux enchères.

Outre ses références à l’Antiquité, l’œuvre reflète également la profonde influence que le Titien a exercée sur Rubens, tout au long de la carrière de ce dernier.

Le tableau provient de l’illustre collection Fisch Davidson, dont dix chefs-d’œuvre baroques ont été vendus par Sotheby’s à New York plus tôt cette année pour un total de 49,6 millions de dollars. Le joyau de cette vente était une autre œuvre de Rubens, "La Tête de Saint-Jean Baptiste présentée à Salomé", qui a atteint 26,9 millions de dollars – le troisième prix le plus élevé jamais atteint pour l’artiste aux enchères.

Le portrait de l’homme sous les traits du dieu Mars a lui-même établi un prix record pour un tableau de l’artiste (8.252.500 dollars) lorsqu’il a été vendu chez Sotheby’s à New York en 2000, et il n’a pas été revu sur le marché depuis 2002. Depuis lors, le tableau a été exposé pendant plusieurs années au Metropolitan Museum of Art, à New York. Documenté pour la première fois dans une vente à Amsterdam en 1827, le "Portrait d’un homme sous les traits du dieu Mars" de Rubens a une provenance illustre. Arrivé en Angleterre en 1830, il est entré dans la collection de la famille Rothschild milieu des années 1850 et est resté dans la famille pendant quelque 70 ans.