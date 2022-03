Un portrait en deux parties d'Elizabeth, la Reine Mère surnommée QUEEN MUM dans "Le temps d'une histoire"

A la mort de George V, l’Angleterre découvre son nouveau roi. Edouard VIII monte sur le trône, il est jeune et charmant. Mais il traîne une mauvaise réputation… Il s’est épris d’une Américaine Wallis Simpson, une femme deux fois divorcée. Pire, on la soupçonne d’être une espionne et d’être proche des nazis en Allemagne.

Le scandale est gigantesque et il inquiète sa belle-sœur, Elizabeth. Personne d’autre n’est mieux placée qu’elle pour savoir que son époux n’est pas formé pour être roi. De son côté, la duchesse d’York ne voulait pas être reine. Elle est aussi une mère attentive et très présente pour ses deux filles Elizabeth et Margaret.

La reine sait à quel point son mari souffre de la situation. Le nouveau roi porte le nom de Georges VI mais il estime ne pas soutenir la comparaison avec son père George V et son pire cauchemar est le bégaiement dont il est affligé.

C’est une épreuve terrible pour le couple mais Elizabeth appuie son époux et elle fait tout pour l’aider à combattre sa fragilité.