Портал Друг | Un portail solidaire

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців вимушено покинули свою країну. Саме через цю причину Міністерством закордонних справ України створило портал який дозволяє консульським установам України по всьому світу залишатись на зв'язку з громадянами, повідомляти їм важливу та корисну інформацію про країну їхнього тимчасового перебування, а також надавати допомогу чи інструкції, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Також на порталі ви знайдете адреси посольств України за кордоном. Практичну інформацію по країні в якій знаходитесь, візовий калькулятор та система оповіщення вразі надзвичайної ситуації в країні перебування та інформування важливих новин, що стосуються користувача.



Знайти портал ви зможете за посиланням https://friend.mfa.gov.ua/





Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, de nombreux Ukrainiens ont été contraints de quitter leur pays. C'est pour cette raison que le ministère des Affaires étrangères ukrainiens a créé un portail qui permet aux bureaux consulaires de l'Ukraine du monde entier de rester en contact avec les citoyens, de les informer de points importants et utiles sur le pays de leur séjour temporaire, ainsi que fournir une assistance ou des instructions sur la façon d'agir dans les situations d'urgence. Vous trouverez également sur le portail les adresses des ambassades ukrainiennes à l'étranger. Des informations pratiques sur le pays dans lequel vous vous trouvez, un calculateur de visa et un système d'alerte en cas d'urgence dans le pays de résidence et informant des actualités importantes concernant l'utilisateur.

Vous pouvez trouver le portail en suivant le lien https://friend.mfa.gov.ua/