Un port de plaisance en plein Bruxelles !

Cet après-midi ensoleillé a permis à notre ambassadeur bruxellois Hugues Hamelynck de tester une activité particulière : la prise de conscience de la pollution des eaux à bord du kayak de l’association "Canal It Up" ! Une vidéo à voir ici !

Cette ASBL propose, sur réservation, via leur site (https://www.canalitup.org/fr/home-fr/) des sorties en kayak pour récupérer des kilos de déchets en plastique et recevoir une information plus générale sur les conséquences de la pollution des eaux de nos villes. Les déchets qui traînent sur le sol, se retrouvent aussi dans la mer, emportés par le vent, les ruisseaux et les rivières. Ils représentent un danger pour les animaux, qui les confondent avec de la nourriture ou peuvent s’y empêtrer. Déchets en mer : les animaux ne savent qu’en faire !

Vous trouverez plus de conseils pour réduire vos déchets sur www.lamercommencechezvous.be

Plus récemment, l’équipe de "Canal It Up" a participé à la mise en place et assure l’entretien des radeaux végétalisés qui offriront un peu de nature et donc de biodiversité aux berges du canal.